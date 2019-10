Sommet de Toulouse : les quatre annonces clés qui vont marquer l’économie régionale

Un grand nombre de sujets et d’actions ont été présentées à l’occasion du conseil des ministres franco-allemand organisé à Toulouse. Des annonces qui font parfois suite « à un près d’un an de discussions », a rappelé le président français Emmanuel Macron. Défense, commerce, innovation, green deal… Le champs des possibles reste ouvert et concerne directement l’économie régionale.

L’adoption du pacte Vert pour l’Europe

Proposé par la future présidente de la commission européenne Ursula Von Der Leyen qui dînait ce mercredi soir à Toulouse avec Emmanuel Macron et des dirigeants de la European Roundtable of Industrialists, ce pacte stipule que l’Union européenne parvienne à la neutralité carbonne d’ici à 2050. « Le prix du carbone sera au cœur du combat de la prochaine commission », précise le président Macron. « La France et l’Allemagne examineront les moyens de mettre en œuvre une taxe carbone aux frontières compatible avec les règles de l’OMC. » La région Occitanie, qui vise à être l’une des premières régions européennes à énergie positive au même horizon est directement concernée.

Une économie européenne réformée

Au cœur de cette déclaration, on retrouve la guerre ouverte entre Airbus et Boeing, et la décision récente des Etats Unis de taxer les importations européennes, notamment les produits issus de l’industrie aéronautique mais aussi de l’agroalimentaire. Le message est clair : la France et l’Allemagne seront solidaires « pour protéger et renforcer le système commercial multilatéral fondé sur une OMC réformée ». Et l’Elysée de préciser que « l’UE doit rester déterminée à dialoguer avec les États-Unis et d’autres partenaires, tout en restant prête à défendre ses intérêts légitimes. »

De nouveaux investissements dans l’innovation de rupture

Pas d’estimations dans les montants engagés mais un cap sur l’agenda : « En 2020, les agences française et allemande pour l’innovation de rupture vont financer des projets communs dans le domaine de l’intelligence artificielle notamment. Toulouse, engagé dans le pôle de recherche spécialisé Aniti est directement concernée par cette orientation. Celle-ci prendra corps par le biais d’un programme « ambitieux en matière de recherche », et via le Conseil européen de l’innovation nouvellement créé.

Vers un patriotisme spatial

Toulouse, capitale du spatial avec 12.000 salariés, soit un quart des emplois européens du secteur, ne peut que se réjouir de la nouvelle. Lors du Sommet de Toulouse, la France et l’Allemagne ont acté pour une « préférence européenne » pour les lancements de satellite. « On ne peut pas financer Ariane 6 et choisir ensuite des concurrents étrangers », a plaidé Emmanuel Macron qui annonce donc la constitution d’une filière des lanceurs européens. Les gouvernements français et allemands appellent ainsi les acteurs industriels à « développer des mesures de consolidation afin d’améliorer la maîtrise des coûts et la compétitivité internationale, ainsi que de renforcer le secteur européen des lanceurs spatiaux, en étroite coopération avec leurs partenaires européens, notamment l’Italie ».

M.V.

Sur la photo : La chancelière allemande Angela Merkel et le président français Emmanuel Macron à l’issue du conseil des ministres franco-allemand organisé à Toulouse ce mercredi 16 octobre ont présenté leur déclaration commune. Crédits : M.V. - ToulÉco.