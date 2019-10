Sommet franco-allemand : les symboles à l’honneur et les sujets qui fâchent

Organiser un conseil des ministres franco-allemand à Toulouse ce mercredi 16 octobre. Quoi de mieux en effet que de rendre hommage à Airbus, fleuron de l’industrie franco-allemand, pour marquer les bonnes relations économiques entre les deux pays ?

« Venir à Toulouse, et en profiter pour célébrer les 50 ans d’Airbus était une bonne idée », a commenté en substance la chancelière allemande Angela Merkel à l’occasion de la déclaration commune des deux chefs d’Etats. « Les jeunes qui y travaillent ont pu nous montrer leurs conditions de travail et leur confiance en l’avenir ».

« Lors de la visite d’Airbus, nous avons pu voir ce que donnait notre fleuron de l’industrie aéronautique. C’est ce modèle européen auquel nous croyons, avec cette ambition commune et ce formidable succès », a commenté de son côté le président Emmanuel Macron. « D’autres Airbus sont lancés : dans l’espace ou encore les batteries électriques. » Après la visite des chaînes d’assemblage du constructeur aéronautique à Blagnac, les ministres des deux pays se sont mis au travail pour confirmer leurs engagements au sein d’une déclaration commune. Et parmi les décisions annoncées, certaines, notamment dans le spatial, l’agroalimentaire et l’innovation, auront à moyen terme un impact direct sur l’économie de la région Occitanie.

Mais dans l’immédiat, l’heure était au symbole, celui d’un couple franco-allemand renforcé et moteur de l’Union européenne, alors même que Bruxelles négocie une sortie de crise avec Londres. « Je veux croire qu’un accord sur le Brexit sera finalisé dans les prochaines semaines », a confirmé Emmanuel Macron.

Du financement de la LGV…

Le président qui a profité de son séjour toulousain pour rencontrer la présidente de région Carole Delga. Laquelle lui a rappelé les engagements pris par l’Etat sur les LGV Bordeaux-Toulouse et Montpellier-Perpignan. « 60% de la population française qui est à plus de quatre heures de Paris en train, se trouve ici en Occitanie. Les collectivités de l’ouest de l’Occitanie ont ainsi versé à l’Etat 300 millions d’euros pour la réalisation de la LGV Bordeaux-Toulouse dont les travaux n’ont toujours pas débuté », a-t-elle rappelé. « Maintenant, après plus de deux ans de suspension de tout projet, il devient urgent d’accélérer, notamment sur la question budgétaire. »

… Au sort de l’usine de Bosch

Autre sujet sensible, celui de l’industrie automobile. Car si Airbus fait figure d’exemple, le site industriel de Bosch en Aveyron reste sur la sellette, avec la menace de suppression de 200 à 250 postes. Le dossier n’est pour autant pas oublié des élus locaux. Jean-Louis Chauzy, le président du Ceser, le conseil économique, social et environnemental d’Occitanie, a interpellé le ministre de l’Économie Bruno Le Maire à l’occasion de son passage à Toulouse ce mercredi 16 octobre.

« Le ministre de l’Economie allemand est aussi sollicité pour que le groupe Bosch renforce le site de Rodez par des produits nouveaux », explique Jean-Louis Chauzy dans un communiqué. « Le président de la République s’est engagé à s’entretenir avec Angela Merkel sur l’avenir de l’usine Bosch qu’il connaît bien. » Et l’ancien syndicaliste d’enfoncer le clou sur le terrain international : « Au moment où le Président Erdogan assassine le peuple Kurde, les sanctions contre la Turquie doivent s’étendre aux investissements industriels. Le groupe Bosch doit à cet effet privilégier l’usine de Rodez (et pas la Turquie) », a-t-il martelé.

M.V.

Sur la photo : Emmanuel Macron et Angela Merkel en visite sur la chaîne d’assemblage de l’A350 d’Airbus, ce mercredi 16 octobre 2019, à Toulouse. Crédits : Rémi Benoit - Pool Presse.