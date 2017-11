Sophie Garcia élue présidente du Medef Occitanie

Le Medef d’Occitanie a une nouvelle présidente. Sophie Garcia, 45 ans, a été élue à la tête du mouvement régional du patronat français jusqu’en 2020. Opposé à Alexis Melidonis, président du Medef des Pyrénées-Orientales, celle qui est vice-présidente du Medef de Haute-Garonne a recueilli 69 voix sur 100 auprès des adhérents issus des quatorze Medef territoriaux et des vingt-et-une branches professionnelles.

Co-fondatrice et directrice générale de la société PSL, une entreprise spécialisée dans le domaine de la sécurité incendie, elle devient la première femme à prendre la tête d’un Medef en région. Son objectif est de tisser des liens entre les Medef territoriaux et les branches professionnelles afin de parler d’une même voix et de peser auprès des politiques et des institutions.