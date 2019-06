Jeudi 13 juin, le collectif WomenInCyber organise une soirée au Village by CA de Toulouse sur le thème : « réseaux sociaux et cybersécurité : mission impossible ? ». Seront présentes pour animer la soirée Fanny Matournaud, consultante en cybersécurité et Florence Sedes, docteur en informatique à l’Irit. Cette rencontre s’adresse à la fois aux personnes désirant découvrir la cybersécurité et aux spécialistes dans le domaine.

Des démonstrations sont également prévues par les équipes de Sopra Steria sur de l’impression 3D, de la cybersécurité dans les usines, ou encore des combats de robots.

Le collectif WomenInCyber a été créé par Sopra Steria dans le but de promouvoir la diversité dans les métiers de la cybersécurité et d’atteindre 30% d’experts femmes d’ici 2020 dans ce secteur.

Le jeudi 13 juin au Village by CA. Inscription gratuite et informations sur l’événement sur le site des organisateurs..