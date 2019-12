En kiosques à partir de ce mardi 3 décembre, le nouveau hors-série de ToulÉco est consacré aux start-up et à leur écosystème en Occitanie. À la fois guide et recueil de témoignages, Start-up, Le Décodeur vous permettra d’appréhender au mieux l’univers des start-up en région : possibilités d’accompagnements, structures adaptées, étapes de financement, mais aussi conseils de dirigeants et d’experts sont au menu de cette nouvelle publication. Indispensable si vous songez, vous aussi, à lancer votre jeune pousse.

À découvrir dans les kiosques de la région Occitanie ou à commander directement sur notre boutique en lignel