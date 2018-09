Sous les bombes d’Azek

Le rendez-vous est pris devant la mairie imposante de Colomiers. Azek est notre guide. Il faut dire qu’il connaît sa ville d’adoption sur le bout des doigts. En longeant les blocs de béton du centre-ville, il évoque ses débuts de graffeur dans le parking aérien. « C’est ici que tout a commencé. Mais il ne reste plus rien, la ville a nettoyé les murs », se souvient le Toulousain. Puis, attablé au café l’Airbus, il déroule son histoire. La vie ne l’a pas épargné. Malmené, cabossé par les drames familiaux, Azek se bat pour résister, pour exister. Son salut, il le trouve dans le graff, pas à l’école. « J’étais doué mais pas intéressé, à part par l’anglais. Mais voila, je ne savais pas quoi faire. Je n’avais pas de projet. »

Nous sommes en 1995, il a 16 ans. Dans ses oreilles, NTM hurle son brûlot « Mais qu’est-ce, mais qu’est-ce qu’on attend pour foutre le feu ? (…) Allons à l’Élysée, brûler les vieux, Et les vieilles, faut bien qu’un jour ils paient ». Et l’album Ombre est lumière d’IAM passe en boucle sur les ondes. « Le hip-hop m’a amené au tag puis au graff. J’avais un intérêt pour les lettres et la calligraphie mais il n’existait pas de formation adéquate », explique-t-il. L’autodidacte prend le blaze Asec qui devient Azek et forme avec Kaise un crew appelé Lec Design. Le duo, qui signe Lec, s’exerce à quatre mains sur des murs et des rideaux métalliques. « La Truskool, autre crew toulousain formé par Tilt, Miss Van ou Fafi, haussait le niveau. Un challenge pour nous. Moi, j’apprends. »

Wild style personnel

Influencées par le courant new-yorkais historique dit le « wild style » né dans les années 70, ses lettres structurées, parfois saillantes, pointues, ou rondes, se croisent et s’associent dans une explosion de couleurs. Son coup de poignet se veut sec et précis. Capable de peindre un cercle fin ou une ligne droite à la bombe, il « casse les codes ». « Je fais danser les lettres. Je les torture, je les mets dans tous les sens en les connectant. » Azek qui signe de son surnom tous ses graffs veut qu’ils soient lisibles, « pour être compris ».

En 2000, porté par le succès, les commandes « mal payées » affluent, les invitations aussi. Il participe à des festivals de graff en France et en Belgique. En 2008, c’est la consécration. Il quitte le nid pour s’envoler vers son idéal. New York lui tend ses édifices, ses ponts, ses tunnels. Tats Cru l’introduit, certes, mais le teste à Hunts Point, dans le Bronx. Il réussit l’examen d’entrée artistique et les graffeurs américains deviennent sa famille. Lors d’un road-trip, il fait du couchsurfing chez les uns et les autres et laisse son empreinte sur les murs de Providence, Boston et Montréal. Mais Azek revient toujours au bercail. À Colomiers, il réalise la fresque Cosmos Zoo, le long de la voie de chemin de fer, et celle d’un immeuble dans le quartier des Fenassiers avec Mademoiselle Kat.

Diversification

Brique, fer, plastique, Azek multiplie les surfaces et les supports. Et la toile lui tend ses fibres. Après plusieurs essais non transformés il y a une quinzaine d’années, l’habitué des grands formats tente à nouveau de l’apprivoiser. Et le graffeur du street-art devient artiste abstrait, en douceur. « J’ai eu l’idée de poser la toile vierge sur un support en extérieur. Et je peux déborder, déclare-t-il presque soulagé par cette trouvaille. Je pars de ma lettre en gros plan et je zoome dedans pour y trouver plus de profondeur. »

Après la toile, c’est le papier qu’il explore. Mais pas n’importe lequel. Il customise des plans de métro qui deviennent sous ses bombes acryliques des oeuvres d’art. Azek a été le premier artiste à exposer dans la galerie 3.1, ce nouveau lieu culturel du conseil départemental à Toulouse dédié aux artistes émergents ou reconnus. La suite ? Toujours attablé au café l’Airbus, il ouvre son carnet de notes : les rendez-vous professionnels s’enchaînent. À commencer par le projet de décoration d’une cabine téléphonique et d’un transformateur.

Audrey Sommazi

Photo Rémy Gabalda - ToulÉco