Spatial. Depuis Toulouse Syntony veut supplanter les puces GPS

« Vous tombez bien. Je viens de recevoir une confirmation de l’agence spatiale indienne », lance ravi Joël Korsakissok. Le fondateur de Syntony, à peine de retour de Las Vegas et du CES, se félicite d’avoir réussi à convaincre la majorité des constructeurs de satellites en Europe, dont Airbus, et dans le monde. La jeune société, spin-off de l’entreprise d’ingénierie Silicom fondé en 2015, fait un pas de géant sur ce marché, là ou des acteurs sont déjà en place.

Spécialisée dans la radionavigation par logiciel, elle a mis au point un récepteur GPS capable de trouver le positionnement en 10 millièmes de seconde, par opposition à une puce électronique qui elle « met deux minutes », avance-t-il. Cette solution se destine au spatial mais aussi à l’aéronautique, dans une moindre mesure. Syntony a développé des récepteurs GPS pour des drones militaires et des enregistreurs pour des essais en vols d’Airbus.

Stockholm, Helsinki, Toulouse

Très vite, Syntony se diversifie et utilise son savoir-faire pour créer un deuxième produit de radionavigation adapté cette fois-ci aux transports. La start-up a développé une solution de radionavigation pour les tunnels du métro, et les parkings souterrains, là où le GPS ne passe pas. Au lieu d’utiliser le wifi, elle conserve le signal du GPS avec l’aide de ses émetteurs électroniques installés entre les stations pour que les smartphones le reconnaissent.

Le métro de Stockholm a été le premier à s’équiper d’une soixantaine de boitiers électroniques. Depuis, les contrats se multiplient. Le déploiement sur le métro d’Helsinki est prévu en février, sur une partie de celui de New-York au printemps. Toulouse donne aussi son feu vert pour une expérimentation sur un premier tronçon entre deux stations cette année. Puis Los Angeles, Munich et Paris. « Le marché des métros est estimé à plusieurs milliards d’euros : 250 villes sont équipées de métro et une centaine ne l’est pas », affirme Joël Korsakissok. Aussi, la jeune entreprise se prépare à monter en puissance pour pendre un part de ce marché gigantesque sur lequel il n’y a pas de concurrent.

Déjà, une vingtaine de personnes rejoindront en 2018 l’équipe de trente salariés qui vient d’emménager dans des locaux neufs de 3600 m² (6 millions d’euros d’investissement) à Saint-Martin-du-Touch. Et, elle se prépare à lever des fonds. Après avoir réuni 1 million d’euros auprès de l’Irdi, elle prévoit un second tour de table de 10 millions d’euros cet été et un troisième de 100 millions en 2019.

Audrey Sommazi

Sur les photos : En haut : Joël Korsakissok, fondateur et patron de Syntony, emploie trente salariés et prévoit de recruter vingt personnes en 2018. En bas : Les nouveaux locaux de Syntony à Saint-Martin-du-Touch. Photos Rémy Gabalda - ToulÉco