Spatial. « Le centre de défense doit avoir une capacité d’agir depuis et vers l’espace »

Frédéric Pradeilles, Toulouse accueillie le nouveau centre national de la défense spatiale. À quoi correspond cette nouvelle stratégie ?

Aujourd’hui, la défense, en matière de spatial, ce sont les moyens militaires qui permettent d’agir et de conduire les opérations de défense depuis l’espace. Qu’il s’agisse de renseignement, de télécommunications ou de moyens duaux comme le guidage ou de navigation par satellite. Cette stratégie de défense considère que l’ensemble des moyens nationaux, militaires ou composantes de l’activité économique, sont des actifs stratégiques pour la France et nécessitent d’être protégés. Il faut donc avoir une capacité d’agir depuis l’espace mais aussi vers l’espace. La menace cyber est un véritable enjeu, à la fois pour les données obtenues ou la maîtrise et la gestion des satellites.

Quelles sont les raisons qui expliquent le choix de Toulouse pour accueillir le Commandement de l’espace ?

En matière de spatial, l’appareil d’État est incarné par le Cnes et l’Onera à Toulouse. Sur les aspects expertise technique et opérationnels, le Centre spatial de Toulouse a été un élément déterminant dans cette implantation. Nous avons la capacité d’accueillir de nouveaux bâtiments et de nouvelles équipes et nous apporterons les compétences pour permettre d’assurer les missions futures. Nous gérons déjà la maîtrise d’ouvrage, la conception et les opérations des missions militaires dans le domaine de l’observation de la Terre et du renseignement. L’idée maîtresse était selon moi de jouer au maximum la synergie au sein de l’appareil d’État pour mettre en œuvre cette nouvelle stratégie.

Y a-t-il également une volonté de travailler avec le tissu local ?

Ce sont des missions nouvelles pour les armées qui vont nécessiter de l’innovation technologique et de l’innovation fonctionnelle. Ce choix permet de bénéficier de l’extraordinaire tissu toulousain et régional, même jusqu’en Nouvelle-Aquitaine avec le pole de compétitivité Aerospace Valley.

Combien de personnes seront concernées par ce nouveau centre ?

Sur les 1700 personnels Cnes à Toulouse, plusieurs centaines travaillent déjà sur des sujets militaires ou duaux et vont continuer à le faire, sur des missions un peu différentes. Certaines ont déjà été rattachées au Commandement de l’espace. Pour ce qui est des personnes nouvellement affectées, les chiffres avancés varient de 200 à 450.

Propos recueillis par Paul Périé

Sur la photo : Frédéric Pradeilles, directeur du Numérique, de l’exploitation et des opérations (DNO) du Cnes et directeur du Centre spatial de Toulouse. Crédits : Emmanuel Grimault - Cnes.

