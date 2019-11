Spatial : le Cnes va travailler pour l’instrument chinois Chang’e 6

Mercredi 6 novembre dernier, à l’occasion de la visite d’Emmanuel Macron en Chine, Jean-Yves Le Gall, Président du Cnes, et Zhang Kejian, administrateur de la CNSA (China National Space Administration), ont signé en présence des présidents Emmanuel Macron et Xi Jinping, une déclaration commune.

Elle stipule d’une part que la mission lunaire chinoise Chang’e 6 emportera en 2023 l’instrument français Dorn, proposé par l’Irap, l’Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie. Dorn est un instrument d’étude scientifique. D’autre part, dans le domaine de l’observation de la Terre, des études communes entre le Cnes et la CNSA seront menées sur le cycle de l’eau et la mise au point conjointe d’un satellite dédié à cette thématique. L’ensemble des données recueillies sera très important pour mieux comprendre le changement climatique.