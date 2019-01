L’agence de développement économique Ad’Occ, la CCI d’Occitanie et le réseau Enterprise Europe Network organise ce vendredi 18 janvier à Ocssimore une journée spéciale d’information sur le financement des projets cybersécurité en présentant les appels à projets européens de type H2020 Cybersécurité.

En ouverture, Bertrand Monthubert, conseiller régional d’Occitanie, présentera le projet Occitanie Data Pôle puis une table ronde dédiée aux politiques régionales en matière d’Europe de numérique et de cybersécurité sera développée.

L’après midi sera marquée par des explications de projets et des témoignages. Le réseau Enterprise Europe Network sera également présenté. Le sujet est sensible : selon une récente étude, les cyberattaques ont progressé de 51% en 2018 et 60% des PME qui ont perdu leurs données cessent leur activité dans les six mois qui suivent une cyberattaque.

Le vendredi 18 janvier, de 9h à 18h, au pôle Ocssimore, 56 route de Lavaur à Balma. Entrée gratuite. Infos et inscriptions sur le site des organisateurs.