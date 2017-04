Spectacles. Avec Daniel Colling, le Zénith de Toulouse va changer de partition

A partir du 1er juillet 2017, la gestion du Zénith va changer de mains. Opérée depuis 2006 par la Semest, dont Toulouse Métropole est l’un des principaux actionnaires, la salle de spectacle toulousaine sera dirigée à partir de la mi-juillet 2017 par Daniel Colling. Âgé de 71 ans, ce dernier est connu dans le milieu du show-biz pour avoir crée et dirigé pendant près de 40 ans le printemps de Bourges. Il est également gérant des Zénith de Paris et de Nantes, qui selon Daniel Colling « affichent les 1re et 3e affluences » de France.

« Le défi de Toulouse nous excitait ! », a-t-il confié lors de la présentation jeudi de son projet, en marge du Conseil communautaire au cours duquel l’attribution du marché du Zénith a été attribué. « Nous voulons redonner une image plus jeune de la salle. L’objectif est de programmer davantage de concerts en semaine, notamment de musiques actuelles, avec une jauge de 2000 à 3000 places. Il y a un vrai créneau sur ce secteur », affirme l’homme de spectacles.

L’autre grande mesure plaidée par Daniel Colling lors de l’attribution du marché, et qui a semble-t-il emporté les suffrages, est la création d’une redevance de 3% sur le chiffre d’affaires de la structure pour aider les artistes locaux. Ces derniers pourraient se produire en première partie d’artistes reconnus.

6.1 millions d’euros de redevance d’ici 2027

« C’est un dispositif qui permettra de se reconnecter au tissu local », précise encore Daniel Colling. La mise en place d’une billettique informatisée, la reconfiguration du hall d’accueil avec une offre de restauration légère et la création d’un site web dédié au Zénith figurent également dans la colonne projets. La privatisation de l’équipement métropolitain se fera avec les six salariés de la salle qui sont conservés. Cette opération devrait permettre de générer une redevance de 6,1 millions d’euros d’ici 2027, date à laquelle la concession sera remise en jeu.

A cela s’ajoute un investissement de 2,3 millions d’euros consentis par la société Colling et compagnie pour les travaux de réfection, notamment de la toiture. « Parmi les quatre offres que nous avons étudiées, celle de Daniel Colling était financièrement la plus intéressante. C’était la seule à nous proposer la redevance pour les artistes locaux », a justifié l’élu métropolitain Pierre Trautman.

Philippe Font

Sur la photo : A partir du 1er juillet 2017, c’est la société Daniel Colling qui exploitera le Zénith de Toulouse.