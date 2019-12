Sponso +, solution de fidélisation des clients sportifs, débarque en Occitanie

Ancien patron de l’agence de communication Arche Conseil, le Toulousain Jean-Marc Terré est désormais le directeur pour la région Occitanie de la marque Sponso +, qu’il entend développer à grande échelle. Ce service innovant propose aux consommateurs qui font leurs achats en boutique ou sur internet d’aider financièrement leurs clubs de sport favoris en pratiquant un « don sponsorisé » au moment de passer en caisse. « Concrètement, pour chaque achat, le consommateur bénéficie d’un remboursement. Soit il décide de donner l’intégralité de cette somme à un club de sport, soit il en garde une partie pour lui », explique Jean-Marc Terré. « Nous avons créé le premier réseau social du sport, via le don sponsorisé ». Sponso + se charge de toute la gestion des flux financiers et facture le service aux commerçants.

Si l’intérêt d’ouvrir un compte Sponso + paraît évident pour le consommateur (qui peut choisir de garder pour lui une partie des remboursements générés par ses achats) et pour les clubs de sport (qui se voient offrir une nouvelle source de financement via les dons des supporters), quel bénéfice en tirent les enseignes partenaires ? « Les enseignes y voient un nouveau moyen de fidéliser la clientèle, au moment où les systèmes actuels de carte fidélités sont à bout de souffle », assure le directeur régional.

Deux millions d’utilisateurs en 2020

Actuellement, environ 2200 sites internet proposent l’option Sponso+, parmi lesquels de grands sites marchands comme Amazon, Cdiscount, la Fnac, Cultura, 1001Pharacies, Abritel etc. « Au niveau des commerces physiques, c’est plus complexe », reconnaît le directeur régional, qui avance à titre d’exemple le chiffre de 130 entreprises partenaires dans les Pyrénées-Atlantiques, mais une seule à Toulouse ( Flunch). « Ces chiffres ne paraissent pas significatifs mais nous sommes en train de nous déployer à grande échelle au niveau national grâce à la signature imminente d’un contrat avec une grand enseigne de distribution ».

Ainsi, de 100.000 utilisateurs aujourd’hui, la start-up devrait passer à deux millions d’ici fin 2020. La maison mère de Sponso +, Euskal Sport, basée à Bidart, emploie dix salariés. Mais la puissance commerciale de la société devrait venir de ses douze franchisés répartis dans dix-huit départements en France et chargés de vendre la solution.

Le chiffre d’affaires 2020 attendu est de 2 millions d‘euros, contre 300.000 euros en 2019. « Déjà plusieurs milliers de clubs amateurs ont pu bénéficier de dons via Sponso +, et aussi deux clubs professionnels , l’Aviron Bayonnais et la Section paloise », se réjouit Jean-Marc Terré.

Sophie Arutunian

Sur la photo : Jean-Marc Terré, responsable régional de Sponso +. Crédits : DR