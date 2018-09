Depuis Toulouse, Sporga Développement allonge la foulée

La « bosse » du sport et du business les a réunis. D’un côté Eric Astier, issu d’une grosse PME spécialisée dans le matériel électrique et arrivé à Toulouse en 2011, s’occupe du business. De l’autre Jacky Gasteceau, passionné de running et de marathons, représentant de la marque Errea et créateur du site Run-n-trail, est en charge de l’aspect sportif. Tellement différents mais finalement complémentaires, les deux hommes se rencontrent en 2014 à l’occasion d’une cérémonie sportive.

Quelques mois plus tard, Eric Astier et Jacky Gasteceau créent à Verfeil au sud de Toulouse, Sporga, une manifestation dédiée aux organisateurs de courses sur routes. « L’objectif est d’apporter sur une journée et sur un même lieu aux bénévoles des solutions en terme de chronométrie, de prises de vue photos ou vidéo, de balisage ou de suivi GPS », expliquent les deux entrepreneurs. Après les premières éditions organisées au stade Ernest Wallon à Toulouse et devant le succès de l’événement, ils décident d’augmenter l’allure, et créent en juin 2017 la société Sporga Developpement.

Un marché national

Adossé au réseau StopCom, spécialisé dans la commercialisation de l’objet publicitaire, Sporga Developpement s’est fixé plusieurs objectifs. Le premier est de devenir le fournisseur officiel des grandes courses organisées en France : le prochain salon Sporga aura lieu ce vendredi 7 septembre 2018 dans le cadre du marathon du Médoc qui réunit plusieurs milliers de coureurs. « C’est une façon pour nous de viser le marché national, car des représentants d’autres courses seront présents (Paris, La Rochelle, etc.) », note Jacky Gasteceau.

Mais les perspectives de débouchés ne s’arrêtent pas à l’univers de la course à pied. Déjà implanté dans d’autres disciplines sportives, rugby à XIII, volley-ball ou basket-ball, Sporga Developpement souhaite persévérer sur cette voie. Après un premier exercice bouclé à hauteur de 100.000 euros, les deux fondateurs espèrent que le chiffre d’affaires atteigne le million d’euros d’ici quatre à cinq ans. Entre temps, Eric Astier et Jacky Gasteceau souhaitent ouvrir deux antennes de Sporga Développement à Paris et en Rhône-Alpes. Des embauches de commerciaux sont également prévues ainsi que l’arrivée d’un nouvel actionnaire dans le capital.

Philippe Font

Sur les photos :

En haut : Eric Astier et Jacky Gasteceau, les deux fondateurs de Sporga Developpement. Crédits : Philippe Font– ToulÉco.

En bas : Jacky Gasteceau est représentant de la marque Errea dans le sud-ouest. Crédits : Ph.F - ToulÉco