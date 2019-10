Sports émergents. Escalade, ça grimpe fort

Avec 11.050 licenciés en 2019, en hausse de près de 20 % par rapport à 2015, la ligue d’Occitanie fait figure de première de cordée auprès de la Fédération française de la montagne et de l’escalade (FFME). Pour la première fois de son histoire, la discipline sera inscrite aux JO de Tokyo en 2020 et c’est la salle de Tournefeuille, en banlieue de Toulouse, qui a remporté l’adhésion des instances internationales, face à Los Angeles, Moscou et Chongqing, pour organiser le prochain tournoi international de qualification olympique. Une candidature portée par la FFME qui saisit une occasion de structurer la pratique et de fédérer la communauté des grimpeurs. « Les JO sont une formidable opportunité de donner à l’escalade l’essor et la visibilité qu’elle mérite », analyse Éric Bauvin, président de la Ligue d’Occitanie montagne escalade.

De l’outdoor à l’indoor

Ce n’est pas la discipline elle-même, mais la pratique de l’escalade qui a fortement évolué ces dernières années. Ce sport de montagne autrefois réservé à quelques initiés est devenu une pratique urbaine de plus en plus courue. Au point d’éveiller l’intérêt d’acteurs privés qui ont conçu des espaces en ville où l’on vient grimper, en toute liberté horaire, mais aussi déjeuner, profiter d’un hammam, d’un sauna ou même d’un cours de yoga. Sur les quelque 180 salles de la région, environ vingt sont gérées par des sociétés privées ; neuf d’entre elles ont moins de cinq ans. Parmi ces dernières, les structures Block’out ont ouvert en 2017 à Toulouse et Montpellier. À elles seules, les deux salles emploient déjà près de cinquante salariés (quatorze pour Toulouse, avec un chiffre d’affaires 2018 de 1,5 million d’euros ; trente-cinq salariés à Montpellier, chiffre d’affaires non communiqué). Au niveau national, la Fédération a d’ailleurs choisi de jouer la complémentarité et signé un partenariat avec cette enseigne, pour promouvoir la licence FFME et créer en commun un circuit de compétition.

La compétition, facteur de développement

En parallèle de la pratique de loisir, c’est grâce à la compétition que l’escalade se structure et développe sa visibilité et sa crédibilité auprès des annonceurs, sponsors ou mécènes. Ces dernières années, des activités sont nées sur le territoire et connaissent un certain succès à l’international, à l’instar des prises Magala, fabriquées en Ariège, ou des volumes 180 degrés, réalisés dans le Lot, qui s’exportent sur les cinq continents pour des utilisations en compétition. Des métiers se sont créés, comme celui d’ouvreur – un « inventeur » de voies –, dont le travail est la clef de réussite d’une épreuve. Et pour se préparer, les emplois de moniteurs ou formateurs se sont significativement développés, avec plus de 500 diplômés en mars 2018.

Pour prendre son plein essor, l’enjeu de la discipline est aujourd’hui celui de sa structuration, au niveau régional. « Nous avons l’ambition de fédérer les clubs de la région, de les aider à se développer, à mettre en place des compétitions et de détecter les jeunes à fort potentiel. Nous avons créé une équipe régionale et un pôle espoir, en partenariat avec le CREPS de Toulouse, pour les plus prometteurs », confie le président de la ligue occitane. Des jeunes qui se préparent déjà aux JO de Paris en 2024.

Valérie Ravinet

Sur la photo : Eliot Barnabé, 16 ans, détient déjà plusieurs titres européens. Il s’entraine au pôle espoirs de Toulouse. Crédits : Valentine Chapuis - ToulÉco