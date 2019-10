Sports émergents : « L’argent arrive quand les filières sont structurées »

Benjamin Carlier, quels sont les éléments qui créent un écosystème économique autour d’un sport ?

À la base, il y a un public, des pratiquants. Ce sont d’abord eux qui financent un sport ; ils dépensent pour la pratique, pour l’équipement, les vêtements… L’écosystème économique se fédère autour de cette population. Les marques s’y intéressent, développent du matériel, puis, une fois que la filière se structure, ce sont des sponsors et des mécènes qui investissent.

Quels ont été les leviers pour que des sports comme le BMX ou la breakdance émergent ?

Ces sports sont ludiques et offrent une grande liberté de pratique, deux éléments qui ont, au départ, attiré les pratiquants. Ils ont continué à progresser parce que des acteurs ont structuré la pratique et animé une communauté : ils ont su proposer des rendez-vous réguliers, permis le partage de codes communs, organisé des événements forts… Mobilisée, fédérée, la communauté a commencé à attirer des marques et des acteurs économiques se sont greffés dans les écosystèmes.

Quel rôle joue la compétition dans la visibilité d’un sport ?

Pour certains sports, elle joue un rôle d’attraction, comme pour l’escrime, le judo ou le football. Le nombre de licenciés augmente significativement après de bons résultats des Français lors de grands rendez-vous internationaux. Dans ces cas, le haut niveau a clairement une influence sur la pratique de loisirs.

L’effet inverse existe aussi. Certains sports se développent hors cadre compétitif, sans recherche de légitimité du résultat et ce sont les organisateurs de compétitions qui tentent de faire venir à eux des publics qu’ils n’arrivent pas à toucher. C’est le cas du skateboard ou du snowboard. Les pratiquants avaient rejeté l’idée de la compétition, elle ne fait pas partie de leur nature. Le Comité olympique les a sollicités, cherchant de son côté à rajeunir son audience et son image et à toucher de nouveaux publics. Bien sûr, ensuite, cela a contribué à les rendre plus visibles.

N’est-ce pas l’olympisme qui attire les investisseurs ?

En matière de structuration et de développement économique, la compétition olympique donne bien sûr accès à de nouveaux modèles, à un intérêt plus important pour les marques. Mais le Festival international des sports extrêmes de Montpellier, le Fise, n’a par exemple pas attendu que les sports qu’il met en scène deviennent olympiques pour cartonner.

Propos recueillis par V.R.