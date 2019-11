Stages de troisième en entreprise : Digital 113 se mobilise

Chaque année, les élèves de classe de 3e ont l’obligation de réaliser un stage d’observation en entreprise. Le Cluster Digital 113 et l’association JobIRL se mobilisent pour favoriser l’accueil des élèves au sein d’entreprises du secteur numérique et lancent le kit « Stage de 3e », un outil à destination des entreprises visant à leur faciliter et simplifier l’accueil d’un stagiaire.

"Le kit a pour but de guider et accompagner les entreprises dans leur démarche d’accueil d’un stagiaire, de la publication d’une offre de stage jusqu’à la fin de la période de découverte. Il lève les freins qui découragent une entreprise à accueillir des jeunes et leur apporte des conseils pratiques et solutions. Les points cruciaux suivants y sont abordés et traités : Comment préparer l’accueil d’un stagiaire ? Que lui montrer en une semaine ? Comment construire un programme de découverte ? Quels conseils et bonnes pratiques sont à mettre en œuvre ? , etc..", indique les responsables du cluster dans un communiqué.

Le kit est téléchargeable gratuitement sur le site www.digital113.fr et disponible au format pdf sur demande auprès du cluster.