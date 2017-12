L’IoT Valley organise du 8 au 10 décembre, la deuxième édition de son Startup Launcher Camp, autour du thème du bâtiment connecté. L’événement, d’une durée de 50 heures, est ouvert aux étudiants, porteurs de projets et demandeurs d’emploi a pour vocation à créer et fédérer des équipes pour faire émerger des pépites et de nouveaux projets IoT.

Les participants constitueront des équipes aux profils complémentaires pour créer des start-up et développer des projets IoT en lien avec le bâtiment connecté. Les profils des candidats recherchés ? Designers, développeurs, électroniciens, commerciaux, et aussi des profils non techniques. Les thématiques abordées porteront sur la connexion de bâtiments, la gestion de l’énergie, l’optimisation de l’utilisation des espaces, la transmission de l’information, la vie commune et l’animation, …

Le premier lauréat gagnera un accompagnement sur-mesure au sein du Connected Camp, accélérateur de startup de l’IoT Valley.

Plus d’infos et inscriptions sur le site des organisateurs.