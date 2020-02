Start-up. Le comparateur de logiciels Appvizer lève 2,5 millions d’euros

Trouver le bon logiciel professionnel. C’est ce que permet la solution d’Appvizer, qui a développé un moteur de recherche de logiciels, intégrant 1500 critères de recherche. Près de 600 catégories de logiciels sont référencées. La jeune pousse, qui va inaugurer courant février ses nouveaux bureaux dans l’immeuble flambant neuf L’ Ammonite à l’Odysseum de Montpellier, lève 2,5 millions d’euros auprès d’Irdi Soridec Gestion, avec la participation d’Angelsquare, et de ses partenaires historiques bancaires, Bpifrance, Banque Populaire du Sud, Société Générale et Crédit Agricole du Languedoc.

En cours de développement : un système de machine learning, élaboré « avec des systèmes d’aide à la décision, de data et d’analyse du parcours utilisateur », explique Colin Lalouette, fondateur et PDG. Cet apprentissage automatique se base sur le comportement des professionnels utilisateurs de la plateforme et d’un catalogue de 10.000 logiciels, localisés selon les spécificités de chaque marché et pays.

450.000 injectés en R&D cette année

Etape suivante : la personnalisation de l’interface, « selon que l’utilisateur est un responsable marketing, un journaliste, un fonds d’investissement, etc. », explique le dirigeant. 450.000 euros sont investis en R&D cette année. Quel est le business model ? Les revenus proviennent intégralement des publicités des éditeurs de logiciels, positionnées sur le site. La clientèle utilisatrice est composée à 60% de microentrepreneurs, TPE et PME, et à 40% d’ETI et de grands groupes. « 20 % des internautes qui fréquentent notre site font ensuite une demande d’essai ou achètent sur le site éditeur de logiciel », assure Colin Lalouette.

L’enjeu est lié à la transformation digitale des PME. « Alors que 70% des entreprises envisagent le numérique comme une opportunité, pour 52 % d’entre elles, la transformation digitale reste difficile à mettre en place en raison du manque de temps et de la complexité de mise en œuvre, souligne Colin Lalouette. Les entreprises ayant entrepris leur transformation digitale sont trois fois plus profitables que les autres car plus efficaces. C’est un enjeu sociétal et de compétitivité pour les entreprises d’obtenir la bonne recommandation de logiciels. »

Pour Julien Sainte-Catherine, directeur d’investissement chez Irdi-Soridec Gestion, « Appvizer s’est imposé comme un point de passage obligé pour toute entreprise souhaitant s’informer, comparer puis s’équiper de logiciels. En outre, appvizer, avec sa capacité de ciblage, est devenu un canal d’acquisition marketing incontournable pour la plupart des éditeurs de logiciels middle-market. »

Appvizer (vingt-six salariés) réalise un chiffre d’affaires de 1 million d’euros en 2019 et table sur 2 millions d’euros cette année. L’entreprise, créée en 2015, a été labellisée à deux reprises Pass French Tech. Des plateformes ont été déployées en Allemagne, en Italie, au Brésil, en Espagne, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis.

Hubert Vialatte

Sur la photo : L’équipe d’Appvizer va emménager dans de nouveaux locaux à Montpellier. Crédits : DR.