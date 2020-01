TWB (Toulouse White biotechnologies) organise “Start-up Day”, un événement qui vise à promouvoir et à fédérer l’écosystème des start-up dans le domaine des biotechnologies industrielles. « La dernière édition a réuni près de 180 professionnels venus de dix pays », indique l’organisation. Labellisée par la FrenchTech et soutenue par Toulouse Métropole et la Région Occitanie, la troisième édition se tiendra jeudi 6 février à Toulouse.

Didier Miraton qui a été co-dirigeant de Michelin Group et directeur général chez Pierre Fabre, donnera sa vision sur l’entrepreneuriat et les start-up. Des tables rondes se dérouleront notamment sur les thèmes ’"Quels marchés pour un monde durable ?’", "Investir dans la durabilité : qu’est-ce que cela signifie ?", "Technologies et durabilité’".

En parallèle se tient le concours Pitch contest qui s’adresse à toutes les start-up innovantes en biotechnologies. Informations sur le site des organisateurs.

Start-up day, jeudi 6 février 2020 de 9h00 à 16h30, Toulouse Business School, 20 Boulevard Lascrosses à Toulouse. Programme de l’événement est à lire sur le site de TWB