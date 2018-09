Start-up et entreprises innovantes de Haute-Garonne font leurs classes

La Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées ainsi que ses partenaires investis dans l’économie et l’innovation (89C3-Groupe BPCE, Senioriales et son Lab, EDF Commerces Sud-Ouest, Anouk Déqué Communication, etc.) organisent Néo Master Class, un concours d’un nouveau genre.

Néo Master Class propose aux dirigeants de jeunes pousses de les accompagner, de les former auprès

d’experts professionnels dans des domaines où ils n’ont pas forcément toutes les clés. Un jury sélectionnera jusqu’à huit start-up et entreprises innovantes, qui recevront un chéquier de

compétences leur donnant droit à des heures de conseils personnalisés à utiliser à leur guise. Ces heures sont dispensées par des experts dans différents domaines : juridique, gestion financière, développement commercial, marketing/communication, préparation à une levée de fonds, techniques de pitch, droit de la propriété industrielle, etc..

Le major de la promotion Néo Master Class 2018 recevra une dotation financière de 50.000 euros. Il gagnera également un business trip à Paris pour rencontrer les investisseurs du club Parrainer la Croissance et pitcher devant les représentants de 89C3.

Les candidatures sont à retirer en ligne jusqu’au 3 octobre 2018 sur le site dédié : http://neomasterclass.weapply.io