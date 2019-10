Toulouse. Green Gen Technologies lève 350.000 euros

La startup toulousaine Green Gen Technologies annonce une levée de fonds de 350.000 euros pour lancer la production de sa bouteille en fibre de lin biodégradable. Portée par Séverine Laurent et James de Roany, l’entreprise propose en effet un contenant biosourcé, biodégradable et recyclable, développé à partir de fibres de lin et de résines d’origines végétales.

« Commercialement, de nombreuses marques ont manifesté leur grand intérêt pour une telle solution et certaines négociations sont très avancées et devraient amener les premiers contrats avant la fin d’année », indique les dirigeants dans un communiqué. La société discute déjà pour tisser de nouveaux liens avec les industriels afin de pouvoir assurer une production en grande série d’ici à trois ans.