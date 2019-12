Stations de ski de Haute-Garonne : « Ne plus être dans le rouge en 2024 »

Flashback. Nous sommes en 2015 et la Cour des comptes dresse un portrait catastrophique de la situation financière des stations de montagne en Haute-Garonne. « Sans restructuration des stations, elles étaient condamnées », se souvient l’élue départementale Maryse Vezat-Baronia, alors que le tourisme représente un quart des emplois dans les Pyrénées haut-garonnaises. Depuis ce constat alarmant, le Département dirigé par Georges Méric a pris des mesures, au premier rang desquelles la création en 2018 du syndicat mixte Haute-Garonne Montagne, qui regroupe les stations de Luchon Superbagnères, Le Mourtis et Bourg d’Oueil, avec un objectif de financement de 21 millions d’euros d’ici 2021, dont 15 millions pour le remplacement des télécabines de Luchon. Pour ce chantier colossal, les travaux débuteront au printemps 2021.

Premier bilan en 2024

Des premières phases d’investissement ont été mises en œuvre avec 4,8 millions d’euros débloqués en 2019 (à 80 % en provenance du CD31 et 20 % de la communauté de communes des Pyrénées haut-garonnaises). Une enveloppe de 1,6 million d’euros a été consacrée à la modernisation du réseau de neige de culture et une de 700.000 euros à la refonte du système de billetterie, harmonisé sur l’ensemble des trois stations.

« Nous ferons un premier bilan de notre action en 2024, avec pour objectif de ne plus être dans le rouge. Si nous n’avons pas créé de dynamique d’ici là, il faudra s’interroger sur le dispositif », indique Maryse Vezat-Baronia. La prochaine étape dans la mutualisation des stations haut-garonnaises sera l’entrée du syndicat mixte dans la SPL qui gère Peyragudes, station à cheval sur la Haute-Garonne et les Hautes-Pyrénées.

Par ailleurs, le CD31 rappelle que « le modèle économique actuel, essentiellement tourné vers le ski, est amené à évoluer vers d’autres formes de pratiques touristiques qui prennent en compte

les défis environnementaux. Les alternatives au ski, à la fois en période hivernale et hors hiver, sont à développer dans les prochaines années. »

Sophie Arutunian

Sur la photo : La station de Luchon Superpagnères. Crédits : CD31}