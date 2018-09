Stefano Bortoli, nouveau président d’ATR

Après le départ de Christian Scherer pour Airbus le 13 novembre dernier, la direction d’ATR a nommé Stefano Bortoli en qualité de nouveau président exécutif d’ATR avec effet immédiat. Auparavant, il occupait les fonctions de président du conseil d’administration d’ATR et était directeur de la stratégie, du développement marketing et des ventes pour la division Avions de Leonardo.

Spécialiste de l’industrie aéronautique et grand connaisseur de l’entreprise et du marché aéronautique régional, Stefano Bortoli a occupé différents postes de direction et affiche un parcours résolument orienté vers l’international. « Il a le profil requis et l’expérience nécessaire pour continuer les développements positifs chez ATR », explique l’avionneur basé à Toulouse Blagnac, dans un communiqué.