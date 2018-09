Stelia Aerospace inaugure son vaisseau amiral près de Toulouse

Une nouvelle vitrine à hauteur de ses ambitions. Jusque-là, les 900 salariés toulousains de Stelia Aerospace, acteur majeur sur les aérostructures, les sièges pilotes et sièges passagers première classe et classe affaires, étaient répartis sur trois sites. Depuis quelques mois le personnel des bureaux d’études, des fonctions support et la direction sont réunis au Sky Park, un bâtiment ultra-connecté de 15.000 m² inauguré ce jeudi 13 septembre.

Sur six étages en bordure de rocade, à Colomiers, des bureaux en open space, des salles de réunion équipées d’écrans et de caméras, ainsi qu’une une centaine de phone box - ces espaces dans lesquels on peut s’isoler- ont été aménagés, ainsi qu’une salle de sport, une conciergerie et des co-work cafés. « Ce bâtiment est le symbole de notre croissance, il est l’image de notre société », se félicite Cédric Gautier, président du groupe. « Nous étions installés dans trois bâtiments éloignés avec un standing pas assez digne de la septième entreprise d’Occitanie. On réunit nos forces vives face à la concurrence ».

Airbus représente 30 % du chiffre d’affaires

Stelia Aerospace, née en janvier 2015 du rapprochement d’Aerolia et de Sogerma, est une filiale à 100% d’Airbus qui emploie dans le monde 7000 personnes, dont 4500 en France. Elle réalise 90% de son chiffre d’affaires, établi à 2,2 milliards d’euros en 2018, avec l’activité de conception et de fabrication d’éléments d’aérostructures.

« Notre premier client est Airbus », souligne le président. « L’avionneur représente 30 % de notre chiffre d’affaires. Nous sommes engagés sur la famille des 320, dont le Neo et le Ceo, en fabriquant les parties avant de l’avion (nez et la voilure). Pour l’A350, il s’agit aussi de la partie avant et du train central ». Stelia travaille aussi sur la production des voilures des ATR, ainsi que celle de la partie fuselage de l’avion d’affaires Global 7000 du canadien Bombardier. Les 10% restants de son activité sont consacrés à la confection de sièges première classe et classe affaires des compagnies aériennes. Pour faire face au développement, le groupe envisage de recruter 140 personnes d’ici fin 2019.

Audrey Sommazi

Sur les photos :

En haut : Cédric Gautier, président de Stelia Aerospace, filiale à 100 % d’Airbus.

En bas : Le nouvel édifice, symbole de la croissance du groupe qui emploie 900 personnes à Colomiers (600 salariés de Stelia et 300 sous-traitants). Crédits photos : Hélène Ressayres – ToulÉco