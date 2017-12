Stéphane Jacques et Romain Claverie, le marketing à la sauce sportive

Des terrains de foot de Cugnaux où ils jouaient ensemble, aux bureaux de l’agence YE en plein coeur de Toulouse, Stéphane Jacques et Romain Claverie ne se sont jamais vraiment quittés. « Nous nous sommes même retrouvés par hasard à Dublin au cours de nos études », témoignent les deux amis d’enfance. À ce moment-là, Stéphane Jacques, pas encore diplômé du campus Iseg de Toulouse, est déjà sur le point de créer sa propre structure d’événementiel. Il lui faut peu de temps pour convaincre son compère, formé au marketing du sport, de le rejoindre dans l’aventure YE pour élargir le champ d’activité de la jeune agence toulousaine.

Des débuts dont tous deux se souviennent avec amusement : « Il y a eu un peu de tâtonnement et de système D ! » Malgré tout, ils gagnent rapidement la confiance de clients importants comme le groupe Prévoir ou le Comité départemental de basket. Autant de tremplins qui ont conduit YE à passer du statut de petite agence qui monte à celui d’acteur de référence du conseil en communication, du marketing par le sport et

du team building.

À tel point que Stéphane Jacques et Romain Claverie mettent aujourd’hui leur expérience à profit pour créer leurs propres événements. Dès janvier, débutera ainsi Play-In Club, des tournois de foot et de basket inter-entreprises conçus pour faciliter la mise en réseau. Parallèlement, l’agence prévoit de se décliner à Bordeaux et vient de se voir confier la gestion des Espaces du Stadium. Une nouvelle corde à l’arc des deux amis d’enfance, avec toujours leur passion commune pour le sport en toile de fond.