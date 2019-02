Stéphane Lagarde, nouveau président de Cerfrance Occitanie

Stéphane Lagarde a été élu président de Cerfrance Occitanie. Après la fusion des deux anciennes fédérations Cerfrance de Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, l’enseigne change de dimension pour mieux épouser les contours de la nouvelle région et y muscler la visibilité de son réseau.

Selon son nouveau président, Stéphane Lagarde, l’objectif est de « se structurer pour être en phase avec la nouvelle organisation territoriale et parler d’une voix commune » et être visible auprès des acteurs institutionnels de la région. Désormais Cerfrance Région Occitanie regroupe huit entités départementales et inter- départementales, qui représentent au total 40.000 clients, 100 agences et 1300 collaborateurs. Elle affiche 80 millions d’euros de chiffre d’affaires.