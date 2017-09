Stelia Aerospace livre à Airbus la porte-cargo du Beluga XL

Le site de Rochefort de Stelia Aerospace vient de livrer à Airbus la porte-cargo principale du tout premier BelugaXL, entièrement équipée de ses systèmes électriques et hydrauliques. Cette livraison intervient après celle, début juillet, de la partie supérieure du fuselage, sur laquelle va venir s’articuler et se verrouiller la porte-cargo.

Acheminée par voie maritime de Rochefort à Langon, la porte-cargo empruntera ensuite l’itinéraire à grand gabarit (IGG) jusqu’à Blagnac habituellement emprunté par les convois de l’A380. Avec ses caractéristiques « XL », dix mètres de long, neuf mètres de large et huit mètre de haut, cette porte qui pèse 3,1 tonnes et fait 140 m², est la plus grande porte d’avion jamais fabriquée en Europe.

Le BelugaXL, dont le programme a été lancé en novembre 2014, remplacera l’actuel BelugaST (dérivé de l’Airbus A300) et sera produit à cinq exemplaires. Il devrait répondre aux besoins accrus de capacité de transport d’Airbus, dûs à la hausse des cadences de production. Leur mise en service est programmée à partir de 2019.