Toulouse. Stoby veut lever 4 millions d’euros en crypto-monnaie !

La jeune pousse, créée en octobre 2017, a lancé une première plateforme en ligne d’offres d’emplois. Elle cible des étudiants qui pourront rendre service à des particuliers en manque de temps, sur leurs tâches du quotidien (jardinage, déménagements, baby-sitting,etc.).

Afin de financer son développement et devenir la première plateforme de jobs étudiants payable en

crypto-monnaies, Stoby lance son ICO, Initial Coin Offering. Il s’agit d’une levée de fonds de 4 millions d’euros en crypto-monnaie au cours de laquelle Stoby va émettre des tokens (jetons). Nommés STB, ils permettront aux investisseurs d’obtenir des avantages en les utilisant sur la plateforme ou en les détenant. L’historique des missions des étudiants sera inscrit dans la blockchain, réputée infalsifiable et intemporelle, et pourra être consulté par le particulier avant de sélectionner l’étudiant de son choix.