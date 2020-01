Toulouse. Strateg.in veut aider les PME à faire leur révolution digitale

Qui mieux placée qu’une PME pour conseiller d’autres PME ? Aider les entreprises à améliorer leur productivité via la transformation digitale, c’est le créneau choisi par Yohann Rousseau à la tête de Strateg.in, société toulousaine fondée en 2017. L’ancien consultant en informatique, a commencé sa carrière chez Altran au service d’Airbus, mais cet ingénieur spécialiste de la digitalisation des pièces métalliques a vite compris qu’il n’était pas à sa place. « Je suis issu d’une famille d’entrepreneurs et dans ce job, j’ai été assez vite confronté à l’immobilisme des grands groupes. Ça m’a donné envie de créer ma propose structure pour accompagner des petites entreprises, habituellement assez peu enclines à utiliser le digital pour améliorer leur process de production », décrit le jeune entrepreneur.

Plus agile que les ESN classiques

Dans ce marché très concurrentiel des entreprises de services du numérique (ESN), trusté par les grands noms du secteur (ATOS, Altran, Accenture, etc.), Stratég.in a décidé de cibler les PME. « Elles manquent souvent de ressources formées à la gestion et à la stratégie pour prendre les bonnes décisions concernant leur transformation digitale et elles hésitent à investir dans ce domaine », observe Yohann Rousseau. Or nous sommes capables de livrer un ERP sur mesure en six mois, loin de la solution sur étagère en divisant les coûts par deux. » Des promesses qui ont déjà séduit un portefeuille de clients dans des secteurs variés : immobilier, justice, banque, services, aéronautique… La moitié sont des PME, le reste se départage entre des créateurs d’entreprises et de grands groupes.

Pour répondre à une demande croissante, Strateg.in qui affiche un chiffre d’affaires de 300.000 euros fin 2019, prévoit de passer de quatorze à vingt-et-un salariés en 2020. L’entreprise projette aussi d’adresser le marché de l’industrie en se positionnant sur les marchés des logiciels embarqués et des applications mobiles. Prochaine étape ? Développer une offre de détection de logiciel. « Quand on repère un besoin chez une entreprise cliente, on le développe et on le propose. C’est comme cela que nous avons créé Findee, une solution d’intelligence artificielle pour les commerciaux. »

Béatrice Girard

Sur la photo : Yohann Rousseau, le fondateur de Strateg.in développe des solutions numériques sur mesure et accessibles aux TPE et PME. Crédit Valentine Chapuis - ToulÉco.