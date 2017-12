Stuart veut s’imposer à Toulouse dans la livraison du dernier kilomètre

Après Deliveroo ou UberEats, un autre acteur de la livraison débarque à Toulouse. La société Stuart, déjà présente à Paris depuis 2015, Barcelone, Madrid et Londres étend sa toile en France. Créée par Clément Benoit et Benjamin Chemla et gérée aujourd’hui par Damien Bon, Stuart s’est installée à Toulouse grâce à un partenariat noué avec le site web « Allo Resto ».

En plus de la livraison des repas, Stuart souhaite élargir sa gamme de clients et vise tout particulièrement les commerçants et les sites de e-commerce. « Cette dernière activité représente un marché de 500 millions d’euros par an en augmentation de 20% », se félicite Nicolas Breuil, responsable communication et marketing de Stuart. Rachetée par GéoPoste en mars 2017, l’entreprise qui emploie 130 salariés en France et en Europe, revendique 500 clients, dont des acteurs majeurs de la grande distribution (Carrefour, Décathlon, Zalando, etc.).

85% des livraisons avec des moyens de locomotions écologiques

« Nous sommes complémentaires de Chronopost, notre pertinence et notre expertise portent sur le dernier kilomètre », analyse encore Nicolas Breuil. En plus de Toulouse, la société qui affirme être en concurrence avec le géant américain Amazon, va ouvrir d’autres villes en France : d’ici la fin de l’année, les coursiers sillonneront aussi les rues de Lyon, Bordeaux et Montpellier. Les livreurs, des auto-entrepreneurs ou des professionnels de la livraison, réalisent 85% des courses en vélo, vélo électrique ou scooter électriques. Le reste est assuré avec des moyens de livraison traditionnels.

Dans son discours, Stuart met en avant la « fibre » sociale de l’entreprise : 75% du montant de la course revient au livreur, 20% à Stuart et les 5% restants sont consacrés aux assurances. A vérifier dans les prochaines semaines voire les prochains mois tant le sort des coursiers peut être aléatoire selon l’étiquette de son employeur … Pour prendre de vitesse ses concurrents, Stuart mise sur sa plate-forme technologique : les distances à parcourir sont optimisées, les paquets à livrer sont dispatchés automatiquement et le géolocalisation permet un suivi du colis en temps réel. A Toulouse, l’objectif est de réaliser une centaine de courses quotidiennes sur une amplitude horaire de 8h30 à 23h.

Philippe Font

Sur la photo : Stuart s’implante à Toulouse et prévoit de s’implanter à Bordeaux et Montpellier. Crédit photo : Stuart.