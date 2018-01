Succès du 1er « Blockchain In Toulouse »

La première édition du rendez mensuel « Blockchain In Toulouse » a eu lieu ce 10 janvier 2018 à la Cantine de la rue d’Aubuisson. Elle a fait salle comble et a réuni environ quatre-vingt personnes, notamment en abordant la thématique du Bitcoin. Organisés conjointement par la Coding Commission de La Mêlée et la société BitConseil. Le premier épisode des « Blockchains In Toulouse » a notamment traité du sujet du très médiatique et encore mystérieux « bitcoin ». Il était co-animé par François de Rochebrune, de la Coding Commission de La Mêlée, et par Benoît Huguet, cofondateur de BitConseil.

Ce dernier a ainsi rappelé que l’un des premiers échanges réalisés avec cette crypto monnaie datait de 2010 et qu’il avait fallu 10.000 bitcoins pour acheter deux pizzas. Aujourd’hui, le cours du bitcoin avoisine 11.500 euros et devrait passer la barre des 12.000 euros dans les mois qui viennent. La seconde édition de « Blockchain In Toulouse » aura lieu le mercredi 21 février à la Cantine de la rue d’Aubuisson sur le thème des smart contracts, c’est à dire les contrats fondés sur la blockchain.

Pascal Boiron, MID e-news

Sur la photo : François de Rochebrune, de la Coding Commission de La Mêlée, et Benoît Huguet, cofondateur de BitConseil. DR.