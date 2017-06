Sud Agro Industries : un salon pour répondre aux besoins stratégiques du secteur

Le secteur des agro-industries a le vent en poupe. En région Occitanie, il pèse quelque 7 milliards d’euros de chiffres d’affaires, et représente le deuxième secteur le plus important en effectif et en PIB, après le tourisme et avant l’aéronautique. La conjoncture en fait également un marché en croissance. « Sur la Haute-Garonne, qui pèse pour 476 millions d’euros de chiffre d’affaires, les agro-industries sont en croissance de 2,3% », explique Philippe Robardey, président de la Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse 31. « Les prévisions de croissance sont orientées à la hausse pour 2017, mais au delà, ce secteur est confronté à de vrais enjeux de transformation de filière. »

Le salon Sud Agro Industrie, dont la deuxième édition se tiendra du 20 au 22 juin au parc des expositions de Toulouse se voit justement comme un carrefour de business et de réflexions dédiées. « Sur des sujets importants comme la traçabilité, la qualité alimentaire et sanitaire ou encore la logistique et le conditionnement, les professionnels qui se donnent rendez-vous au salon Sud Agro Industries cherchent à faire de la veille technologique », confirme Jean-Claude Pasquies, co-directeur du salon. « L’an dernier, cette place servait aussi de lieu d’échanges et de business ». « Ce salon doit devenir le salon agroalimentaire de référence pour grand sud », complète Jacques Leroy, co-directeur du salon.

Des enjeux planétaires

Les organisateurs attendent cette année près de 4000 visiteurs et 140 exposants. Quatre grands secteurs seront représentés : les lignes de production et de transformation, l’emballage, les services et les produits alimentaires intermédiaires. « Ces PAI sont présentées par des entreprises régionales dans plusieurs secteurs. Ce sont les additifs, les infusions concentrées de plantes, lastévia ou encore les boissons », détaille Sandrine Arènes Daban, en charge du salon.

Des rencontres d’affaires, des ateliers thématiques et des conférences complètent le programme de cette deuxième édition où les enjeux sont mondiaux. « Le marché de l’agroalimentaire est aussi lié à la démographie », conclut Philippe Robardey. « Avec dix milliards de bouches à nourrir à l’horizon 2050, le potentiel est considérable à l’échelle planétaire pour nos entreprises à l’export. Nous avons là des défis de santé, de qualité et un véritable défi en matière de développement durable. »

M.V.

Sur la photo : La première édition, en 2016, avait mobilisé près de 3000 personnes au parc des expositions de Toulouse. photo DR