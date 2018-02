Sud Primeurs intègre le réseau Le Saint

Sud Primeurs, entreprise familiale créée en 1973 à Carcassonne, vient d’intégrer Le Saint. Ce réseau, basé en Bretagne et spécialisé dans la distribution de fruits, légumes et viandes, poursuit ainsi son développement en Occitanie.

L’acquisition de Sud Primeurs, implantée également à Perpignan et au MIN de Toulouse, sert la stratégie commerciale du distributeur et lui permet « d’élargir son offre et ses métiers » avec l’intégration de l’atelier de quatrième gamme de Toulouse dédié aux produits frais, crus et prédécoupés et des six chambres de mûrisserie de bananes et d’avocats de Carcassonne, d’une capacité de 3800 tonnes par an.

En 2016, Le Saint, deuxième distributeur en France de fruits et légumes, a enregistré 390 millions d’euros de chiffre d’affaires, et plus de 27.500 clients, pour 1500 salariés.