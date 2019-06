TBS renouvelle son accréditation AACSB pour cinq ans supplémentaires

La Toulouse Business School vient d’obtenir le renouvellement de son accréditation AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business) pour une durée de cinq ans. L’école toulousaine confirme ainsi sa place dans le cercle des écoles de management titulaires des trois

accréditations AACSB, Equis (European Quality Improvement System) et AMBA (The As-

sociation of MBAs). Elles ne sont que 1% à l’échelle mondiale. L’organisme américain AACSB évalue les écoles de management selon les plus hauts standards internationaux de qualité. Pour les étudiants de TBS, cette certification valorise le niveau académique et pédagogique proposé au sein de l’établissement.

La qualité des enseignants-chercheurs, l’excellence de la formation, l’impact de la démarche pédagogique, une recherche de pointe, la capacité d’innovation ainsi que l’implication de l’ensemble des parties prenantes de l’école sont autant de facteurs ayant contribué au renouvellement du

label pour les cinq prochaines années.

« L’obtention de ce label est un indicateur essentiel de la robustesse de notre stratégie mais aussi de la justesse du projet académique, pédagogique et humain que nous portons », s’est réjoui François Bonvalet, directeur général de Toulouse Business School.