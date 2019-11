Toulouse Business School renouvelle son accréditation Equis

Toulouse Business School vient d’obtenir le renouvellement de son accréditation Equis (European

Quality Improvement System) pour la durée maximale de cinq ans. Ce label est attribué par la European Foundation for Management Developpement (EFMD) qui évalue les écoles de management selon plusieurs standards internationaux : la gouvernance et la stratégie de l’établissement, ses programmes de formation, sa recherche et la qualité du corps enseignant, sa dimension internationale ou encore sa proximité avec les entreprises.

L’audit réalisé par les équipes de l’organisme d’accréditation a salué les investissements déployés sur les cinq dernières années autour de la croissance du corps professoral, le haut niveau de publication des enseignants-chercheurs, l’engagement en matière d’innovation pédagogique, l’ancrage et le rayonnement international de l’établissement.