Le Club des dirigeants réseaux et télécoms (CDRT) qui a ouvert partout en France différentes antennes, notamment en Occitanie, organise une table ronde le 27 septembre.

Le thème retenu pour cet événement est « Communications unifiées : quelles alternatives à WhatsApp pour les entreprises ? ». La manifestation intervient dans le cadre du forum des décideurs informatiques de La Mêlée Numérique avec Syscom et de nouveaux acteurs du domaine tels que Aircall, MDS Amiba et Watch.

Les intervenants seront Isabelle Sinegre, déléguée régionale Occitanie - CDRT, Anthony Tobelaim, responsable partenariat Emea at Aircall, Gary Nolan, marketing manager chez MDS Amiba, Pascal Pujol, responsable des relations extérieures chez Scopelec et Xavier Lecomte, CEO chez Watcha SAS.

Créé en 2012, le CDRT est un club d’affaires qui a pour objectif de réunir les acteurs de la convergence informatique et télécoms et d’apporter un éclairage d’experts sur les sujets d’actualités. Il compte 150 membres dirigeants, représentant les différents acteurs de l’écosystème des télécoms, intégrateurs, opérateurs, éditeurs et équipementiers. Son déploiement régional lui permet de construire des relations plus fortes avec les associations qui soutiennent le numérique en région.



Le 27 septembre au Quai des Savoirs à Toulouse. Pour s’inscrire, cliquez sur le lien.