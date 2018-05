Tally Jump la start-up qui n’en finit pas de sauter en pleine opération de crowdfunding

Vous en avez assez de compter « manuellement » le nombre de sauts que vous effectuez à la corde à sauter ? La start-up toulousaine Tally Jump est sur le point de mettre au point un système qui compte automatiquement les sauts. Les initiateurs de ce projet, Tori Boggs, championne du monde de corde à sauter, et Cyrille Maraux, président du Jump Rope Club de Nailloux, ont lancé depuis quelques jours une campagne de crowdfunding sur le site kickstarter afin de financer la production des capteurs. Les donateurs ont l’opportunité de pré-commander ces appareils.

Née il y a quatre ans, l’idée portée par Tori Boggs et Cyrille Maraux a pu voir le jour grâce à différentes rencontres : Thibault Dusanter, ingénieur logiciel chez Airbus defence & space avec qui ils développent pendant un an l’algorithme de détection des sauts, puis Rémi Floquet et Arnaud Huvelin qui les accompagnent pour la phase de production. Connue pour être pratiqué dans les cours d’école ou entrant dans la préparation de certains sportifs comme les boxeurs, la corde à sauter connait un regain de popularité avec la montée en puissance depuis le début des années 2000 du cross-fit. Au point que la fédération internationale espère inscrire la discipline aux JO d’ici 2024.