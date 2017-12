Tarbouriech invente la marée solaire pour ses huîtres

Longtemps, les chefs ont fait la fine bouche devant les huîtres de l’étang de Thau. Trop maigres et salées, ils leur préfèrent leurs cousines de l’Atlantique. Jusqu’à ce que Florent Tarbouriech, héritier des tables d’élevage de son père à Marseillan, eut l’idée saugrenue voici dix ans de lever ses huîtres tous les jours en imitant le mouvement naturel des marées. L’intérêt ? Obliger les mollusques à renforcer leur muscle pour se protéger du soleil. Résultat : à la vue comme au goût, la différence est flagrante. Les animaux exondés, ils sont levés hors de l’eau tous les jours, possèdent une coquille propre, une nacre rosacée, une entrée en bouche croquante, une fin de bouche sucrée, avec de subtiles saveurs de noisette et mangue.

Florent Tarbouriech dépose un brevet pour sa « marée solaire », améliore son procédé avec des panneaux voltaïques et des éoliennes manipulés à distance et gagne la confiance de grands chefs et des oysters lovers (amoureux des huîtres) qui proposent les « huîtres Tarbouriech » jusqu’à 12 euros pièce sur leur carte. Grâce à cette innovation biomimétique, qui imite ce que fait la nature et dans laquelle elle a investi 5 millions d’euros, la Maison Tarbouriech s’offre une image de marque teintée de luxe et d’écologie. Sur les 5500 tonnes de moules et huîtres produites chaque année par Tarbouriech, l’huître Tarbouriech représente un marché de niche avec seulement 150 tonnes vendues chaque année.

Conquérir les « amoureux des huîtres »

Mais l’ébullition créative de la famille Tarbouriech ne s’arrête pas là. « Sans mon fils

Romain à la production et ma fille Florie à la commercialisation, je n’aurais pas pu mener ma barque aussi loin », affirme Florent Tarbouriech. À la tête d’une PME aux 15 millions d’euros de chiffre d’affaires et soixante salariés, il affiche un agenda surchargé par ses récentes implantations en Espagne, Italie et Japon et ses nombreux projets de conquête. « Nous voulons ouvrir des corners et des bars à huîtres éphémères en France et dans le monde. » Au printemps 2018, il devrait, à deux

pas de son siège social, ouvrir Le Domaine : cet hôtel, restaurant et spa haut de gamme utilisera des protocoles de soins (ostréathérapie) à base de compléments alimentaires et cosmétiques maison issus de recherches avec le CNRS. Il souhaite également initier en France la science de la dégustation des huîtres (ostréalogie) avec un langage et des codes spécifiques, à la manière de l’oenologie. Et à voir la bonne mine du leader de la conchyliculture méditerranéenne, on se dit qu’un régime à base d’huîtres a sans doute bien des vertus.

Anne-Isabelle Six

Sur la photo : Florent Tarbouriech élève ses huîtres sur l’étang de Thau. Crédits : Hélène Ressayres - ToulÉco.