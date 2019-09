Pour sa troisième édition, le colloque des territoires, initié par l’association Leader Tarn Ecoter, est dédié à la culture de l’innovation.

Sur trois, jours, trois thématiques seront abordées : entrepreneuriat innovant, technologie et éthique, accompagnement des hommes. A noter parmi les intervenants le philosophe et sociologue Edgar Morin, le PDG de Qwant Eric Leandri, ainsi que le directeur de l’innovation du groupe La Poste Benoit Faucher de Corn.

Les 26, 27 et 28 septembre, à Brens-Gaillac et Albi . Plus d’infos sur le site des organisateurs