Taux immobiliers à la baisse en Occitanie

Le courtier en prêt immobilier Cafpi annonce une « fin d’année de bon augure » en Occitanie avec des taux moyens obtenus en septembre qui ont une nouvelle fois été revus à la baisse. En septembre, ce sont les taux sur 25 ans qui sont à leur tour passés sous la barre des 1%, avec 0,96% en moyenne. « Cette rentrée a validé les annonces faites cet été, la baisse continue des taux et notamment sur les longues durées a permis aux acheteurs de gagner en pouvoir d’achat et de poursuivre leurs rêves d’accession à la propriété », indique Philippe Taboret, directeur général adjoint de Cafpi.

Les primo-accédants, qui représentent 68% de la clientèle Cafpi portent le marché immobilier mais l’immobilier neuf est mis à mal. « Alors que la barre du million de ventes dans l’ancien devrait être franchie en 2019, l’immobilier neuf connaît des difficultés, notamment à cause de la disparition prévue pour 2020 du PTZ neuf dans les zones B2 et C. »Il faut au contraire accompagner la construction de logements neufs, car la concentration de la demande dans l’immobilier ancien, crée un déséquilibre du rapport entre l’offre et la demande, entraînant une augmentation des prix", ajoute Philippe Taboret.