Taxes américaines : au final, quels impacts pour Airbus ?

Si la direction « ne s’affole pas sur ces taxes », comme l’indique Michel Pierre, « Airbus est beaucoup plus inquiet des possibles sanctions liées aux questions d’ethics and compliance, » et qui pourraient d’élever à plusieurs milliards d’euros. « Tout le monde est très silencieux là-dessus mais c’est une véritable épée de Damoclès », poursuit le représentant syndical qui fait référence aux soupçons de corruptions qui touchent Airbus.