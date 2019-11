Occitanie. Telespazio France & Nataïs luttent ensemble contre les mauvaises herbes

Depuis 2018, le leader européen du popcorn Nataïs, et la filiale française du groupe international

Telespazio, collaborent. En effet, ces deux derniers mois, Telespazio France, acteur majeur du spatial fournissant des solutions et des services satellitaires, a déployé huit drones pour survoler les 7000 hectares de cultures de maïs popcorn de Nataïs afin de détecter et localiser les pieds de

datura. Il s’agit d’une mauvaise herbe qui peut être toxique et se répand massivement.

La solution, baptisée GeoAdventice, associe drones et intelligence artificielle pour offrir aux agriculteurs une solution de géolocalisation des mauvaises herbes dans leurs parcelles et leur permettre de prendre les précautions nécessaires pour les éradiquer avant récolte. « GeoAdventice s’adresse aux coopératives agricoles, aux semenciers, aux agro-industriels, ou à tout autre acteur confronté à la problématique du datura », indique les responsables de cette opération dans un communiqué.