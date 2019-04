Spatial. Thales Alenia Space réduit la voilure à Toulouse et à Cannes

« Nous avons eu un écho dans une réunion de managers avant qu’elle ne fuite dans la presse », regrette Guilhem Ganivet, secrétaire FO au comité d’entreprise de Toulouse. « Puis nous avons obtenu la confirmation par notre patron (Jean-Loïc Galle, NDRL). » Thales Alenia Space connait un trou d’air et est rattrapé par la crise qui touche actuellement le marché des satellites, en particulier celui des satellites de télécommunication géostationnaires. Ces derniers enregistrent une baisse notable des commandes passant de trente à trente-cinq satellites vendus en 2010 à moins de dix en 2017-2018.

Pour faire face à cette période de ralentissement, la co-entreprise européenne détenue à 67% par Thales et à 33% par Leonardo s’apprête à réduire ses effectifs. « Les commandes ne sont pas au rendez-vous. En attendant, nous sommes dans le constat d’un problème d’adéquation entre nos charges et nos effectifs », affirme le direction. Ce « sur-effectif conjoncturel » concerne 500 personnes sur les sites de Toulouse (2500 salariés) et celui de Cannes (2000 salariés). Néanmoins, le groupe spécialisé dans la conception et la fabrication des charges utiles et des satellites ne précise pas la répartition de ces coupes entre les établissements. « Il est prématuré d’externaliser ces informations », poursuit la direction. Une autre source avance la suppression de 300 postes à Toulouse, et 200 à Cannes.

Pas de plan social

En interne, le syndicat, qui ne dispose pas davantage de précision, ne peut pas confirmer cette répartition, ni les services concernés par ces suppressions. « Nous n’avons aucun élément et nous ne savons pas sur quel pied danser », ajoute Guilhem Ganivet qui se dit « inquiet ». Même si le groupe annonce vouloir « se mobiliser pour renverser cette tendance et décrocher des contrats », FO n’est pas pour autant rassuré. « Thales Alenia Space répond à deux appels d’offre importants », affirme Guilhem Ganivet. « Mais d’une part, nous ne sommes pas les seuls à y répondre et d’autre part ces nouvelles commandes ne suffiraient pas ».

Pour l’heure, aucun plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) n’est mis en place. « Il est prématuré de parler de ce type de plan », assure la direction. Selon FO, des mesures sociales – mobilité interne et départ volontaire à la retraite- seraient davantage privilégiées. De son côté, la CGT « exige que les différents acteurs de cette filière prennent leurs responsabilités pour revenir à une situation stable ». Et réclame, avec d’autres syndicats ( FO, CFDT, CFE- CGC) que le groupe « investisse massivement dans la recherche et le développement et dans l’adaptation des emplois et des compétences afin que la société soit armée pour répondre au changement structurel du marché spatial. »

Audrey Sommazi

Sur la photo : Constellation Iridium Next. Crédits : Thales Alenia Space - Master Image.