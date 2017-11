Thales Services s’installe au coeur du village numérique de Toulouse Labège

Un nouvel outil pour développer les défenses informatiques. Thales Services, filiale du groupe Thales spécialisée dans les solutions logicielles de défense des systèmes informatiques des entreprises, est installé dans un nouvel immeuble à Labège. La Tour Pastel, c’est son nom, est située à quelques encablures de Sigfox et de l’IoT Valley, sur le site de Labège Enova (ex Labège-Innopole). Sa construction, assurée par le promoteur Pitch Promotion, a duré deux ans pour un investissement de 17,5 millions d’euros. Thales Services s’installe ainsi en plein cœur du projet du Village numérique de 100.000 m² qui regorge de nombreuses start-up.

« Notre objectif est de nous installer au cœur de Digital Place », confirme Patrick Moran, directeur de Thales Services dans le sud-ouest, et dont les ingénieurs travaillent sur la sécurité informatique pour le Cnes, la DGAC, les laboratoires Pierre Fabre, le groupe Total ou Air France. « Dans notre ADN figure la sécurité. On y ajoute aujourd’hui le digital », confirme Laurent Maury, vice-président de Thales, responsable des systèmes d’information critiques et cybersécurité.

Hier la sécurité, aujourd’hui le digital

Auparavant implantés sur deux sites distincts, à Basso Cambo et dans le parc technologique du Canal à Toulouse, Thales Services a réuni les équipes sur un même site avec comme objectif « de donner une nouvelle impulsion » dixit le directeur régional. « Début 2017, soixante-dix nouveaux ingénieurs ont été embauchés, il y en aura une centaine de plus d’ici la fin de l’année. Au total nous seront 640 personnes sur le nouveau site », ajoute encore Patrick Moran qui confirme que « près de 80% de l’activité est basée sur le spatial et la sécurité et 20% sur la cybersécurité ».

L’objectif de la filiale Thales Services basée à Toulouse est de confirmer ses parts de marché en France ainsi qu’à l’international, notamment sur les marchés turcs et allemands. Les 640 salariés ont à peine pris possession du nouveau bâtiment que l’entreprise songe déjà un projet de deuxième tour de 10.000 m² sur un terrain voisin.

Philippe Font

Sur la photo : La Tour Pastel de 12.000 m² abrite 640 salariés à Labège. Crédits : Hélène Ressayres – ToulÉco.