Cybersecurité. Thales et Airbus CS s’associent

Thales et Airbus CyberSecurity s’associent pour accompagner les opérateurs d’importance vitale (OIV) dans la lutte contre les cyberattaques. Ils allient pour cela leurs produits souverains : la sonde de détection d’attaques Cybels Sensor de Thales (déjà utilisée par La Poste ou Galileo), et la solution Orion Malware d’Airbus CyberSecurity. Cette solution unique a pour but d’offrir la meilleure solution de détection, de manière à augmenter le niveau de défense globale des organisations.

À noter qu’Airbus CyberSecurity est une entité d’Airbus Defence and Space qui fournit aux entreprises, aux infrastructures nationales critiques, ainsi qu’aux organisations gouvernementales et de défense, des produits et des services de sécurité permettant de détecter, d’analyser et de contrer les cyberattaques les plus sophistiquées.