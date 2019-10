Thomas Le Ludec : « Nous travaillons sur le diagnostic précoce des signes avant-coureurs d’Alzheimer »

Thomas Le Ludec, en matière d’accompagnement des seniors, quelles sont les capacités d’accueil du CHU de Montpellier ?

Le pôle gériatrique, dirigé par le Pr. Hubert Blain, regroupe cinquante-quatre lits de soins aigus, permettant d’éviter le passage aux urgences, soixante-dix lits de soins de suite et rééducation (dont une unité cognitivo-comportementale), une consultation (5000 par an), 146 lits de soins de longue durée, un hôpital de jour où nous accueillons 1500 patients et une unité mobile de gériatrie intra-hospitalière. Par ailleurs, un médecin se déplace hors des murs du CHU pour donner son avis dans les Ehpad. Le CHU a conventionné avec vingt-quatre d’entre eux à ce jour. Nous développons également la téléconsultation et les consultations à domicile.

Sur quels axes portent vos travaux de recherche ?

Dans le domaine de la neurologie, les équipes du Pr. Audrey Gabelle travaillent sur le diagnostic précoce des signes avant-coureurs d’Alzheimer, via de nouveaux marqueurs biologiques. Un autre service mène des recherches sur la thérapie cellulaire, avec l’Institut de médecine régénérative et biothérapie, pour introduire des cellules modifiées qui pourraient être des thérapeutiques. Un autre champ de recherche porte sur l’arthrose, très présente dans la question du bien-vieillir.

Le projet Macvia-LR promeut le maintien de l’autonomie. En quoi consiste-t-il ?

Des conférences grand public, autour de thèmes divers, sont organisées : musculation, nutrition, sommeil, méthodes pour conserver sa mémoire, activité physique, premiers signes de l’insuffisance cardiaque, intérêts de la vaccination… Nous menons également, en lien avec l’UFR Staps, un programme de prévention et de détection des troubles de l’équilibre, qui sont l’une des principales causes de la perte de l’autonomie. Des seniors sont dépistés in situ et des journées de formation organisées, avec des groupes d’activité physique adaptée, afin que les seniors retrouvent confiance dans leur marche. Un centre régional « équilibre et prévention de la chute » a été créé au CHU en 2014. Il joue le rôle de prévention primaire. On y « nettoie » aussi des ordonnances prescrivant des médicaments inadaptés aux seniors : somnifères, hypnotiques, antidépresseurs…

Quels sont vos projets d’investissement ?

40 millions d’euros vont être injectés dans la construction d’un nouveau bâtiment de 15.000 m2, pour moderniser les soins de longue durée. 150 lits de longue durée sont ainsi prévus, ainsi que 12 lits pour l’unité cognitivo-comportementale, 24 lits de soins palliatifs et une plateforme d’évaluation des handicapés vieillissants. Ce projet, qui assurera une couverture totale des besoins, depuis la prévention primaire jusqu’aux soins, sortira de terre en 2024.

Propos recueillis par Hubert Vialatte

Photos DR.