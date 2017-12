Toulouse. 180 millions d’euros pour les travaux d’extension de la ligne A

Le projet « Ma ligne A en XXL » visant à doubler les capacités des rames de la ligne A du métro toulousain suit son cours. Objectif : pouvoir transporter 320 passagers maximum par rame pour faire face à l’augmentation du nombre de voyageurs (+45% en dix ans) et éviter le reste à quai. Un projet estimé à 180 millions d’euros, dont 66 millions investis dans l’automatisation du métro et 61 millions d’euros dans le génie civil, et nécessitant plus de 200.000 heures de chantier.

Des cintres de sécurité ont déjà été posés sur les trois stations courtes de la ligne (Mermoz, Patte-d’oie et Fontaine Lestang) pendant l’été 2017, et les opérations de soutènement et de terrassement ont débuté. Ces trois stations devront être agrandies de quinze à vingt mètres pour accueillir les nouvelles rames. La mise en service est prévue pour décembre 2020.

La station aérienne Basso Cambo, a elle aussi besoin d’être agrandie. Les façades des quais sont en train d’être posées, et la station devrait être terminée en mai 2018. A Bellefontaine, des travaux devraient également permettre, d’ici septembre 2018, de créer des sorties supplémentaires reliant la surface aux quais non utilisés pour le moment.

A Jean-Jaurès enfin, des aménagements seront aussi nécessaires pour permettre l’accès à la station depuis les ramblas. Une dalle a été construite cet été, et des travaux souterrains ayant débuté le 4 décembre se poursuivront pendant encore deux ans. Ces travaux d’aménagement des accès coûteront 2,6 millions d’euros supplémentaires.