Transports. Tisséo ne veut pas de RER à la toulousaine

Il n’y aura pas de RER en étoile autour de Toulouse. Le projet, initié par le maire de L’Union Marc Péré, avait comme objectif de desservir Toulouse et sa banlieue plus ou moins éloignée via six lignes de RER. Le projet estimé à 3 milliards d’euros impliquait également de raccourcir de moitié le tracé de la future troisième ligne de métro qui, au final, ne circulerait qu’entre Colomiers et la gare Matabiau.

Mais ce projet a été retoqué par Tisséo et son président Jean-Michel Lattes. Ce dernier regrette que ce projet d’étoile ferroviaire intervienne dans le débat public après l’approbation du projet Mobilités 2020-2030 et rappelle que la troisième ligne de métro, promise par le candidat Moudenc en 2014, « représente 60% du montant total du projet Mobilités ».