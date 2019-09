Tôlerie industrielle : un nouveau dirigeant pour la PME toulousaine Peyre

Yoan Eskinazi, 37 ans, est le nouveau dirigeant de la société Peyre. Implantée à Toulouse, cette entreprise est spécialisée dans la tôlerie industrielle de précision, la fabrication de gaines de ventilation sur-mesure et la fumisterie.

Elle emploie près de trente-cinq salariés dans la zone d’activité de Montaudran à Toulouse, et a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires de 4,3 millions d’euros. Yoan Eskinazi a racheté la société à Jean-Marc Peyre, son oncle par alliance. Ce dernier avait lui-même dirigé pendant plus de quarante ans l’entreprise familiale, en reprenant le flambeau de son père et son grand-père avant lui.