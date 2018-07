Total supprime des emplois créés après AZF dans sa filiale SunPower à Toulouse

Plus d’un quart des effectifs du site toulousain de SunPower, filiale à 57% de Total, sera supprimé. SunPower, siégeant à San Jose en Californie, et qui revendique la place de leader sur les marchés de l’énergie solaire résidentielle et pour les PME, vient d’annoncer il y a quelques semaines, la mise en place d’une rupture conventionnelle collective portant sur seize salariés, parmi les cinquante-neuf personnes que compte l’unité toulousaine. Or, pour mémoire, après le sinistre AZF en 2001, Total s’était engagé à recréer jusqu’à 1000 emplois dans le bassin toulousain. C’est ainsi que Tenesol, alors propriété de Total et EDF à parité avant de passer sous le giron complet du pétrolier puis aux mains de sa filiale SunPower en 2012, avait créé en 2005 un site de production de panneaux photovoltaïques à Toulouse employant jusqu’à plus de cent personnes en CDI.

Depuis, au gré de nombreuses ruptures conventionnelles et sans remplacement, les effectifs ont diminué jusqu’à atteindre cinquante-neuf salariés. Contactés par ToulÉco, SunPower et Total justifient la dernière coupe en date par « un marché mondial avec une concurrence forte venue notamment de Chine et une décroissance des coûts ». SunPower a ainsi mis en place un plan de départs partout dans le monde, « mais sur une base strictement volontaire, sans aucun licenciement », précise le groupe qui affirme rester le seul fournisseur de rang mondial à avoir créé et maintenu des unités de production en France.

Des panneaux mexicains pour le marché européen

De son côté, Marlène Gauthié, déléguée syndicale CFDT, reconnaît que l’accord des salariés a été donné à cette rupture conventionnelle collective de seize postes qui est actuellement en cours de validation par l’inspection du travail. Elle éclaire aussi le contexte d’un jour nouveau : « Le problème est que l’administration Trump a décidé d’une taxe de 30% sur les importations en provenance du Mexique. Or SunPower possède deux usines au Mexique qui alimentent le marché américain. Ce surcoût à la charge du groupe a des répercussions en France car les panneaux mexicains vont désormais servir en partie à alimenter le marché européen et non plus américain. La charge en France s’en trouve réduite d’autant. » En ligne de mire en particulier, la fourniture en panneaux photovoltaïques de l’appel d’offres de la Commission de régulation de l’énergie, de 291 Mégawatts, remporté par SunPower en octobre 2017 et qui sera assurée par des produits mexicains.

Demande de garanties en termes d’emplois

Actuellement, le plan de charge de l’usine de Saint-Martin-du-Touch a été revu à la baisse par SunPower, passant d’une capacité de 77 Mégawatts l’année à 44 Mégawatts dès septembre 2018. Jean-Luc Moudenc, président de Toulouse Métropole, doit adresser un courrier au PDG de Total pour obtenir des garanties en termes d’emplois pour le territoire. De son côté, Total affirme avoir largement dépassé l’engagement pris en 2002 de création de 1000 emplois en région après la catastrophe AZF puisque « 2000 emplois ont été créés, notamment grâce à la mobilisation de Total Développement Régional ». Un bilan non confirmé à ce jour par Toulouse Métropole.

Isabelle Meijers

Sur les photos

En haut : En implantant Tenesol devenu ensuite SunPower en 2005 à Toulouse, Total s’était engagé à créer 1000 emplois. Crédits : Rémy Gabalda - ToulÉco

En bas : Le site de SunPower à Saint-Martin-du-Touch emploie 59 salariés. Crédits : I.M - ToulÉco.